Feriados não serão antecipados em Caieiras e região

De acordo com o governo municipal, não será adotado no município, a antecipação de feriados, conforme decisão estabelecida pelo Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery, o Cimbaju.

Segundo o consórcio (CIMBAJU), essa paralisação de 10 dias prejudicaria o andamento dos centros logísticos situados na região e essas medidas poderiam afetar o abastecimento de diversos materiais essenciais como produtos hospitalares e alimentícios que são distribuídos para todo o Brasil.