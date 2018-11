Feriados alteram funcionamento dos postos do Poupatempo

Nos municípios que não instituíram o Dia da Consciência Negra ou que decretaram ponto facultativo, os postos fecham de quinta-feira a domingo e reabrem segunda-feira, 19. O Município de São Bernardo do Campo antecipou o feriado para sexta, 16, e o Poupatempo reabre segunda, 19. São José do Rio Preto cancelou o decreto do feriado da Consciência Negra e o posto local também segunda-feira, 19.

Confira o esquema do feriado nos municípios:

Fecham de quinta, 15, a terça, 20: Além dos postos da Capital (Cidade Ademar, Itaquera, Lapa, Santo Amaro, Sé e Poupatempo Móvel), Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Barretos, Bragança Paulista, Caieiras, Campinas (Centro e Shopping), Caraguatatuba, Carapicuíba, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Itu, Jahu, Jundiaí, Limeira, Mauá, Mogi Guaçu, Piracicaba, Rio Claro, Santo André, Santos, São João da Boa Vista, São Vicente, Sorocaba e Suzano.

Municípios que anteciparam o feriado: São Bernardo do Campo antecipou para o dia 16, e o Poupatempo reabre a partir de segunda, dia 19. São Vicente antecipou para o dia 19, e o Poupatempo reabre dia 20.

Municípios que decretaram ponto facultativo: Em Bauru, Cotia e Praia Grande o Poupatempo os postos fecham de quinta-feira, 15, a domingo, dia 18, e reabrem na segunda, dia 19.

Municípios que não instituíram do Feriado do Dia da Consciência Negra: Fecham de quinta-dia 15, a domingo, dia 18, e reabrem a partir de segunda-feira os postos Poupatempo de Americana, Assis, Avaré, Bebedouro, Birigui, Botucatu, Catanduva, Dracena, Fernandópolis, Guaratinguetá, Indaiatuba, Itapetininga, Itapeva, Jacareí, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Ourinhos, Penápolis, Pindamonhangaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sertãozinho, Taboão da Serra, Tatuí, Taubaté, Tupã e Votuporanga.

Informações sobre serviços, endereços e horários dos postos estão disponíveis no site www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo ‘SP Serviços’ (para telefones celulares e tablets).