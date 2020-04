Feriado da Consciência Pandêmica. Veja o que pode e o que não pode funcionar

Com o intuito de reforçar a importância do isolamento social, a Prefeitura de Caieiras instituiu por meio do Decreto n.º 8251, o feriado municipal da Consciência Pandêmica, no dia 20 de abril, próxima segunda-feira. A medida ganha relevância se notarmos que na terça-feira, 21, é celebrado outro feriado, o de Tiradentes, e, assim, reforça-se a importância de ficar em casa neste momento.