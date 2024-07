Felizes (quase) para sempre

Foto: Rafael Duckur

Comédia romântica questiona o amor, suas adversidades com enfoque no casamento

A partir desta quarta-feira, 24 de julho, o Teatro Itália Bandeirantes recebe a temporada de “Esse Maldito Fecho-éclair”. O texto inédito do dramaturgo Ed Anderson, com direção de Ricardo Grasson e Heitor Garcia, acompanha os perrengues de um casal em lua de mel após a festa de casamento.

No palco a comédia romântica nos apresenta os pombinhos vividos por Felipe Barros e Mayara Dornas. Na noite de núpcias o marido tá “na febre” de ter a primeira noite com a esposa, enquanto ela procura aflita pelo batom perdido. O que já tá ruim fica pior quando o fecho-éclair do vestido de noiva emperra e dá início a uma série de eventos inesperados, levando o casal a discutir questões existenciais.

Ai é que entra o real simbolismo do “felizes para sempre” e, até que ponto, é válida a veracidade do ideal romântico e “aceitação da impermanência do amor”.

Para Ed Anderson o amor é tema universal, desde o gênesis, com Adão, Eva, a serpente que dispara o pecado e os conflitos, nunca saindo de moda.

“O que é cafona está relacionado a falta de escuta aos anseios da parceria proposta. Acredito na pulsão dos desejos e a sociedade pode e deve estar atenta a este acolhimento. Senão regredimos a tempos bicudos”, pontua o dramaturgo.

.Para a atriz Mayara Dornas “Esse Maldito Fecho-éclair” diverte, convidando o público a pensar sobre como as relações são construídas e o porquê de chegar ao desgaste extremo.

“Por que tanta dificuldade em conversar e identificar o que sentimos? Não percebemos que muitas situações nos torna agressivos, ofensivos, irritados, tristes e estes estados nos adoecem”, diz ela.

O texto, cenário e interpretações trazem influências de Almodóvar e Frida Kahlo (1907-1954) bebendo no lirismo e loucura inspirados pelo realismo do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques (1927-2014).

“Esse Maldito Fecho-éclair” fica em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes até 5 de setembro, com sessões às quartas e quintas-feiras, às 20 horas.

SERVIÇO

Esse Maldito Fecho-éclair

Teatro Itália

Temporada: de 24 de julho a 5 de setembro – Quartas e quintas, às 20h.

Ingresso: R$ 80,00 e R$ 40,00 (meia entrada para estudantes, idosos, professores e classe artística)

Teatro Itália Bandeirantes

Av. Ipiranga, 344 – República, São Paulo – SP

Inf: (11) 3214-4579