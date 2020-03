Realização material, um relacionamento perfeito, um corpo irretocável. A saúde às vezes tão esbanjada na juventude, e tão preciosa agora. Meus amigos, tenho uma péssima notícia a lhes participar. Esse estado de graça, não existe durante todo tempo nesse mundo em que vivemos.

O grande segredo está exatamente nesses momentos mais controversos, digamos, em enfrentar as adversidades certos de que as tempestades são efetivamente transitórias, e as dificuldades não são mais do que pequenos degraus para nos levar a posições mais privilegiadas. Ninguém disse que foi, é ou será fácil. Aliás, às vezes, é muito difícil, até.

Mas se nos confrontamos com tal problema, tenha certeza, temos condições de superá-lo. Invariavelmente. Feliz dia da felicidade muito feliz a todos.