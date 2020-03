Felicidade com grão-de-bico

Sua qualidade mais famosa é a de gerar felicidade por possuir quantidades elevadas do aminoácido triptofano e assim reduz o estresse. É rico em ômega 3 e 6, sendo indicado para prevenir doenças cardiovasculares. Por também ser rico em fibras, proporciona uma sensação de saciedade auxiliando em processos de emagrecimento e controlando a taxa de glicose.

Estudos apontam que as sementes do grão-de-bico também acumulam mais fitoestrogênios do que as do feijão, substâncias que têm ação preventiva na osteoporose e em problemas cardiovasculares, além de serem usados também na reposição hormonal, após a menopausa.

Em todos os casos recomenda-se seguir a orientação de um especialista antes de fazer uso da leguminosa para fins medicinais.