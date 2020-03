Feirão Limpa Nome oferece condições especiais

Em dezembro de 2019, a cidade indicava que 4.385.295 pessoas estão em situação de inadimplência. Com isso, São Paulo ocupa a primeira colocação no ranking de cidades com maior número de inadimplentes do Brasil.

A estrutura do Feirão Limpa Nome estará montada ao lado do estádio para receber os consumidores que querem renegociar suas dívidas presencialmente com até 98% de desconto. Além disso, para quem não puder visitar a tenda, basta entrar no site do Feirão Limpa Nome ou baixar o aplicativo do Serasa Consumidor. As ofertas de descontos ficarão disponíveis até 31 de março.

A Arena Corinthians fica na Avenida Miguel Ignácio Curi, nº 111, Artur Alvim, São Paulo.