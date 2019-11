Feirão “Limpa Nome” começa pela internet

O site do Feirão Serasa Limpa Nome permite a renegociação diretamente com os credores e de qualquer lugar, com comodidade, segurança e de forma gratuita. As empresas participantes são: Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime. Todas elas com oportunidades exclusivas, prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas em atraso.

De acordo com Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, essa é a oportunidade das pessoas negociarem suas dívidas com facilidade e segurança: “o feirão é um momento muito especial para nós e bastante esperado pelos consumidores. Durante quase todo o mês de novembro, os parceiros integrados em nossa plataforma ofertarão condições especiais para quem quiser pagar suas dívidas. No último feirão tivemos um resultado surpreendente, com muita gente negociando suas dívidas. Sabemos que o começo do final do ano é um momento que as pessoas estão com mais possibilidades de quitar suas dívidas por conta do 13° salário, por isso, repetimos essa edição, com preços diferenciadas por um determinado período, para que mais pessoas possam colocar suas contas em dia”, afirma Lopes.

Agenda

Feirão Limpa Nome Online

Data: 4 a 30 de novembro.

Endereço: No site do Serasa Limpa Nome e aplicativo do Serasa Consumidor.