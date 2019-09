Feira Noturna de Caieiras completa 2 anos

Desde junho de 2017, a Feira Noturna tornou-se um ponto ótimo parta reunir amigos e família para conversar e se divertir, e ainda realizar uma refeição, além de poder comprar os produtos hortifrutigranjeiros comuns nas feiras.

O espaço conta com uma grande diversidade de opções de alimentação e produtos que normalmente não se encontram num local desse tipo: são várias barracas de pastel, tempurá, pizza, lanches artesanais, crepe, doces e bolos, chopp e cerveja artesanal, camarão, roupas e bijuterias e uma área de recreação para as crianças.

A Feira acontece semanalmente, todas as quartas-feiras, das 18 às 23 horas, no Centro de Eventos Ícaro Della Torre – DTO (antigo PEC/MAC), localizado no Km 35 da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, com estacionamento gratuito.