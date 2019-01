Feel Business é opção da Citroën para quem busca uma versão PcD

O novo modelo chega com uma série de equipamentos inovadores como central multimídia Citroën Connect, Câmera de Ré, Lanterna 3D, entre outros que a colocam como uma das mais completas para atender esse segmento.

O modelo foi desenvolvido e produzido no Brasil, baseado na filosofia “Inspired By You”, ou seja, inspirada na vida e necessidade dos consumidores. Conectada e tecnológica, a nova versão reflete a própria essência da Citroën, caracterizada por um design provocante, um desempenho surpreendente e um conforto global de referência, que consiste em sua marca registrada.

Preço do Citroën C4 Cactus PcD

A versão exclusiva para o público PcD tem preço diferenciado. O carro com motor 1.6 Flex de 118 CV e câmbio automático EAT6, chega ao mercado pelo valor de R$55.228,47 nas cores Branco Banquise, Prata Aluminium, Preto Perla Negra e Cinza Grafito.

Feel Business

Com a chegada do Novo Feel Business e seu amplo pacote de equipamentos, o C4 Cactus se reforça ainda mais como referência no mercado PCD.

Confira o que esse modelo traz:

Citroën Connect, uma inovadora central multimídia com espelhamento dos protocolos AndroidAuto e Apple CarPlay que facilita a vida de todo mundo;

Painel 100% digital, moderno e tecnológico, trazendo o sistema de auxílio à direção Eco-coaching;

Ar-condicionado digital controlado via Citroën Connect;

Rodas de aço com 16”, pneus 205/60 R16 e calota;

Câmera de ré localizada no para-choque traseiro que se ativa ao engatar a marcha à ré e permite visão da traseira do C4 CACTUS no Citroën Connect;

Alarme perimétrico;

Módulo de vidro disponível nas quatro portas e barras de teto longitudinais, integradas ao teto, que trazem maior segurança ao veículo;

ESP, Hill Assist e sensor de pressão de pneus que oferecem mais segurança e estabilidade ao condutor;

Espaço incrível devido às suas formas cúbicas, o porta-malas facilita a carga dos mais diversos objetos. Associado a um banco traseiro bi-partido 1/3 – 2/3, garante um volume útil de 320 litros, que se pode estender até aos 1.170 litros.

Citroën Connect Radio

Todas as versões do Novo SUV Citroën C4 Cactus contam com o Citroën Connect Radio, a Central Multimídia de 7’’ com sistema de áudio com Bluetooth desenvolvida pelo Groupe PSA. Por meio dele, o manuseio é mais fluido e reativo graças à tecnologia capacitiva.

Esse equipamento agrupa todos os comandos ao alcance da mão do motorista ou de seu passageiro: sistemas de auxílio à condução, ar-condicionado e telefonia — graças à tecnologia Bluetooth – multimídia com a possibilidade de ouvir música armazenada no Smartphone, onde o cliente poderá reencontrar seus aplicativos por meio do Mirror Screen (função permitindo duplicar ou transferir na tela tátil a exibição de seu Smartphone compatível, funcionando com Apple CarPlayTM e Android Auto®; rádio com seis alto-falantes, equipado com AM, FM e pilotado pelos comandos no volante.

O Mirror Screen conta com Android Auto e permite navegação embarcada por meio do Google Maps ou do Waze e gestão de SMS.

Motor e transmissão do C4 Cactus

Sinônimo de potência, elasticidade e economia, o C4 Cactus recebe o motor Turbo THP 16V FLEX. Ele assegura um desempenho compatível com a proposta do carro, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,3 s (com etanol) e uma velocidade máxima de 212 km/h.

O propulsor oferece potência máxima de 173 cv (com álcool) ou 166 cv (com gasolina) a 6.000 rpm e um torque máximo de 24,5 kgfm. O torque máximo já aparece a 1.400 rpm, permanecendo constante até 4.000 rpm.

Já o motor 120 Vti Flex Start agrupa ótimo desempenho com consumo reduzido. Ele gera 122 cv a 5.800 rpm e um torque de 16,4 kgfm a 4.000 rpm nas versões manuais, e 118 cv a 5.750 rpm e um torque máximo de 16,1 kgfm a 4.750 rpm quando equipado nas versões automáticas.

O câmbio do SUV C4 CACTUS é o automático sequencial EAT6, produzido pela líder mundial em caixas de câmbio, a empresa japonesa AISIN AW. Dotado de um sistema de controle hidráulico de alta precisão, ele permite passagens de marcha suaves, sem solavancos ou perda de potência.

Além do mecanismo automático, a caixa integra a possibilidade de um modo “manual”, graças a um comando de velocidades sequencial. O modo “manual” ou “sequencial” oferece ao motorista a livre escolha da passagem das velocidades.