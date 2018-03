Fazer o que gosta. Este é o segredo

O momento é turbulento em todos os sentidos e setores no Brasil. Não importa onde esteja ou que faça. No momento em que para muitos é preciso decidir se abandonar tudo é o caminho ou é melhor tentar se virar nos ‘30’ e reverter o que está ruim, o Regional News mostra solidez e credibilidade no caminho, ao invés de deixar piorar ainda mais a situação já complicada econômica e politicamente.