Fatos que marcaram o ano de 2018 em Caieiras e região

Janeiro

Preocupação – Região enfrenta febre amarela e imunização é intensificada – Várias vítimas da doença estiveram na cidade de Mairiporã, vizinha de Caieiras e Franco da Rocha. Vacinação segue forte

Incerteza – Com suspeita de irregularidades posto irá reiniciar atividades – Com vários questionamentos, posto de combustível consegue autorização judicial para voltar a funcionar

Receio – Desconfiados, cidadãos reclamam de reforma no terminal rodoviário – Obras atrasadas reforçam críticas. Em entrevista, prefeito de Caieiras explica demora e garante serviço de qualidade

Fevereiro

Denúncia – Prefeito teve conduta criminosa e nefasta, diz sentença eleitoral – Apesar da confirmação de desvio de dinheiro público, administrador de Franco da Rocha recebe absolvição em processo

Reivindicação – Construção de praça em bairro deverá ocorrer ainda em 2018 – Pedra fundamental é o primeiro passo para dar início à obra prometida e não cumprida em administração passada

Perigo – Acesso para bairro que está sem sinalização pode causar tragédia – Motoristas e moradores pedem que via que liga os bairros Morro Grande e Laranjeiras, em Caieiras, receba manutenção

Decisão – Mais de R$ 5 milhões é o valor do contrato julgado irregular – Não há mais defesa para Roberto Hamamoto que irá enfrentar a justiça depois da decisão final do Tribunal Pleno de Contas

Março

Fiscalização – Contrato para compra de uniforme escolar foi julgado irregular pelo TC – Aquisição custou mais de três milhões aos cofres públicos de Franco da Rocha. Tribunal de Contas aponta problemas em certame

Fiscalização – Invasão de área pública virou caso de polícia em Caieiras – Denúncia anônima fez a Guarda Municipal de Caieiras flagrar construção em andamento em terreno da prefeitura

Contestação – Prefeituras tem de apresentar soluções para os problemas – De responsabilidade das administrações, problemas com iluminação pública tem de ser atendida pelos municípios

Abril

Irregularidade – Lei proíbe descarte de lixo entulho e outros materiais – Sujeitos a multa, despejos continuam sendo praticados de forma desenfreada em áreas públicas e particulares de Caieiras

Franco da Rocha – Erosão próxima de conjunto habitacional representa perigo – Famílias estão preocupadas com iminente desabamento no bairro Bom Tempo. Solução precisa ser encontrada

Cobrança – Cidadãos solicitam serviços e prefeitura pede colaboração – Reinvindicação feita por moradores requer ação de secretaria de obras da cidade. Melhorias estão programadas

Saúde pública – Erros no sistema e falta nas consultas lesam população – Falta dos pacientes no horário marcado promove mais demora nos agendamentos que complica prestação de serviços

Maio

Conservação – Falta de manutenção e zelo alcançam espaços públicos – Ruas, praças e demais áreas públicas em Caieiras e Franco da Rocha estão com problemas e cidadãos pedem serviços

Modernização – Caieiras recebe atualização e monitoramento será mais eficaz – Câmeras de última geração que farão leitura de placas de veículos, foram instaladas em pontos estratégicos de Caieiras

Repercussão – Região também registrou corre-corre por combustíveis – Na madrugada de quinta-feira, 24, gasolina chegou ao preço de R$ 9,99. Enormes filas de veículos se formaram nos postos

Junho

Repercussão – Manifestações pelo Brasil alcançaram Caieiras e região – Paralisações, com direito a bloqueio de via e impedimento de tráfego do transporte público, promoveram reflexos em municípios

Campanha – Conservação de calçada cabe aos proprietários de imóvel – Passeio público deve estar livre e acessível. Lei municipal regulamenta ação e deve ser seguida para evitar multas

Reação – Ruas e avenidas ganham as cores do Brasil em cidades da região – Copa do Mundo na Rússia não está com tanta empolgação. Verde-amarelo ganha ruas e avenidas, mas de forma tímida

Crime – Caieiras registra vandalismo contra patrimônio público – Ação criminosa foi praticada contra escola na Calcárea, Praça Santo Antônio, terminal rodoviário e em espaço de lazer

Julho

Pendência – Cidadãos cobram construção de praça e atenção com o Velódromo – População busca ajuda do jornal Regional News para denunciar problemas em Caieiras. Prefeito promete solução

Morro Grande – Quadra inacabada e rua com problemas aborrecem moradores – Cidadãos cobram serviços prometidos pela prefeitura. Solução definitiva para quadra é a principal reivindicação

Reclamação – Atualização do valor da zona azul desagradou caieirenses – Ruas estreitas, comércio em franca expansão, além do aumento de veículos exigiram a instalação dos serviços

Agosto

Irregularidade – Abandonar veículo em via e calçada é proibido por lei – Automóveis nessas condições devem ser recolhidos e levado ao pátio. Antes de remoção, proprietário é notificado

Saúde Pública – Moradores pedem médicos e volta do transporte a pacientes – Ausência de médicos especialistas e restrição a transporte para locomoção de pacientes foram questionados pela população

Cobrança – Prefeito garante que escola não corre risco de desabar – Prédio que abriga o NEC no Jd Vitória está com problemas de infiltração e rachaduras, mas a estrutura não está comprometida

Setembro

Mobilidade Urbana – Trânsito da SP-332 mobiliza autoridades em busca por solução – Cobrança junto ao Governo do Estado continua. Prefeito de Caieiras apresenta projetos para eliminar a situação caótica

Meio Ambiente – Caieiras sofre com o alto número de incêndios em matas – Clima seco ajuda a propagação do fogo que pode destruir grandes áreas florestadas. População deve colaborar

Constatação – Tribunal de Contas confirma denúncias do Regional News – Fiscalizador de contas públicas nega último recurso pedido por ex-prefeito e mantém decisão e multa contra Hamamoto

Outubro

Malha Viária – Avenida Pauliceia conta com projeto de melhorias aprovado – Condições do asfalto, falta de sinalização e trevos recebem críticas de motoristas. Manutenção está programada

Repercussão – Mortes em maternidade estadual estão sob investigação policial – Prefeitura foi cobrada e se manifestou. Polícia Civil investiga pelos menos quatro casos em Caieiras

Sensibilidade – Panelli anulou projeto de lei polêmico que envolvia igrejas – Presidente da Câmara reuniu-se com líderes religiosos, acatou sugestões e fez compromissos

Reclamação – Cidadãos relatam abandono de pontos de ônibus em Caieiras – Falta de manutenção atinge abrigos em bairros. Programação de manutenção começa a se cumprir em breve

Novembro

Promessa – Acesso à Bandeirantes ganha força com eleição de João Doria – Durante campanha, candidato Tucano prometeu viabilizar acesso e prometeu outras melhorias para a região

Reclamação – Mudança de curso no Rio Juqueri criou outro problema – Abertura de calha para evitar enchentes gerou acúmulo de esgoto. Providências estão em andamento

Franco da Rocha – Cidadãos pedem sinalização em local marcado por acidentes – Moradores e motoristas apelam para melhorias em busca de evitar batidas e atropelamentos na Vila Irma

Restauração – Relógio do Juquery voltou a funcionar após décadas parado – Trabalho feito por engenheiro e artesão deu vida ao maquinário cercado de muitas histórias e curiosidades

Dezembro

Região – Chuva forte causou alagamentos e serviu de teste para prefeitos – Problemas foram registrados em Caieiras, Franco da Rocha e região. Ruas e avenidas ficaram submersas