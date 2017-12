Veja o que foi notícia ao decorrer do ano de 2017

Desaparecimento – Sumiço de criança está sem solução. Família pede ajuda – Dois casos foram registrados em Caieiras. Um foi encerrado e o outro continua um enigma e está nas redes sociais

Malha viária – Caos, tormento e incoerência no trânsito da Rodovia SP-332 – Sem condição de suportar a demanda, trecho da Tancredo Neves que interliga três municípios não suporta o tráfego

Cobrança – Atualização de valores no IPTU divide opiniões de caieirenses – Alguns problemas estão aborrecendo os contribuintes. Prazo de pagamento e valor do imposto são alvos de críticas

Fevereiro

Consequência – Previsão de mais chuva deixa cidades em estado de alerta – Alagamento, enchente, queda de árvores e deslizamentos de terra deixam famílias e autoridades em estado de alerta

Manutenção – Infiltração causa problemas em construção de núcleo educacional em Caieiras – Prefeitura aciona construtora que edificou núcleo educacional para realizar manutenção e tranquilizar pais de alunos

Trânsito – Conversão proibida oferece riscos a motoristas e pedestres – Quem for flagrado fazendo a manobra ilegal comete infração grave e está sujeito a multa. Acidentes estão ficando comuns

Folia – Carnaval chega para sacudir a região – Festa popular com direito a desfile está programada em São Paulo, cidades de Caieiras e Franco da Rocha, além do bairro de Perus

Março

Abastecimento – Bairros de Caieiras padeceram com a falta de água por quatro dias – Dias de chuva e sol, problemas de enchente e falta de manutenção na rede de água causaram problemas à população

Reivindicação – Cresce a demanda de pedidos para cortar mato que invade ruas e calçadas – Situação tem sido muito reclamada na cidade de Caieiras, e Poder Público se esforça para atender a demanda e resolver a questão

Justiça – Kiko enfrenta Ação Popular por descumprimento de TAC – Prefeito de Franco da Rocha, reeleito no último pleito, assinou acordo com Ministério Público e descumpriu o termo

Franco da Rocha – Intransitáveis, vias causam danos e prejuízos aos franco-rochenses – Três avenidas cruciais da cidade estão sem condições de receber tráfego de veículos e de pessoas. Providências foram cobradas

Insegurança – Bairro caieirense sofre com onda de assaltos e clama por ajuda – Lojistas e moradores da Vila Rosina estão assustados com os roubos e furtos no bairro nos últimos meses

Abril

Petulância – Prefeitura de Franco da Rocha faz festa com dinheiro público – Empresa Publi se mantém invicta nas prefeituras da região. Milhões de reais foram destinados para eventos e publicidade

Transtornos – Descarte irregular de entulho alcança prefeitura e cidadão – Há anos as administrações que passaram pelo comando de Caieiras não conseguem solução para o despejo de objetos

Reincidência – Tobogã volta a ser interditado e cidadãos disparam novas críticas – Rua Olindo Adami está fechada para o tráfego de veículos e pedestres. Via receberá obras e deve ser liberada em até 90 dias

Receio – Caieirenses convivem com a sensação de insegurança batendo à porta de casa – Número de assaltos em todos os bairros, além de homicídios e acidentes na rodovia promovem medo e preocupação aos cidadãos

Maio

Descompromisso – Asfalto de Franco que custou mais de R$ 1 mi está arruinado – Ruas recém-asfaltadas estão destruídas. Promessa de asfaltar toda extensão não foi cumprida pela prefeitura

Reincidência – Prestes a despencar, avenida de Franco da Rocha está perigosa – Infraestrutura está precária em vários pontos do município e administração pública continua sem apresentar soluções

Precariedade – Falta de infraestrutura atinge vias em municípios da região – Ruas em Franco da Rocha e Caieiras carecem de melhorias. Situação atual prejudica o cotidiano dos cidadãos

Reincidência – Descaso e problemas continuam em vias de Franco da Rocha – Incentivados com outras denúncias feitas, franco-rochenses de diferentes bairros buscam o auxílio do jornal

Junho

Irregularidade – Tribunal de Contas aponta mais problemas em Franco da Rocha – Contratação de empresa foi considerada irregular e órgão estadual aplica multa ao prefeito Kiko Celeguim

Obras – Reformadas, vias de importância trarão normalidade ao tráfego – Após meses interditada, Rua João Dártora, em Caieiras, foi liberada para o tráfego. Tobogã também está quase pronto

Polêmica – Presença de cães em cemitério aborrece familiares e visitantes – Ao menos oito cachorros de médio e grande porte habitam no local. Situação tem gerado constrangimentos

Preocupação – Entidade investigada tem contrato de R$ 17 mi com Franco da Rocha – Organização social, investigada por irregularidades em outras cidades, assume administração de pronto-atendimento em Franco da Rocha

Francisco Morato – Situação ruim atinge rua de bairro. Esgoto a céu aberto agrava questão – Sem reparo, buracos viram crateras e causam problemas e aborrecimentos a moradores e motoristas que utilizam a via na Vila Natal

Julho

Malha viária – Trânsito na SP-332 piora. Ação do DER precisa de urgência – Situação da rodovia é caótica e crescente congestionamento aborrece motoristas. Governo precisa tomar providências

Repercussão – Animais abandonados foram resgatados e precisam de um lar – Gatos foram retirados de imóvel em bairro de Caieiras após reclamos da vizinhança. Voluntários buscam doações

Polêmica – Linha com cerol causa mortes e brincadeira pode virar tragédia – Empinar pipa pede cuidados para evitar que diversão vire uma tragédia. Utilizar material cortante na linha é proibido por lei

Reclamação – Pacientes enfrentam problemas no Hospital de Clínicas de Caieiras – Demora no atendimento, falta de limpeza e sumiço de receituário são algumas reclamações contra a instituição

Agosto

Repercussão – Crescem as reclamações contra hospitais da rede de saúde Amil – Queixas contra hospitais do Grupo Amil continuam e pacientes cobram mais respeito e compromisso

Modernização – Depois de anos de críticas, terminal rodoviário irá receber melhorias – Espaço que abriga ônibus e comerciantes de Caieiras precisa de manutenção. Prefeitura irá começar os trabalhos de reforma

Novidade – Caieiras tem novo sistema de saúde que traz desconfiança – Implantação do programa ‘Médico de Família’ caminha com o projeto que começa em Vila Rosina e Sítio Aparecida

Desumanidade – Erro médico no Hospital de Clínicas Caieiras vitima mulher para sempre – Com a vida social comprometida, paciente aguarda a Justiça para minimizar consequências irreversíveis. Diretoria não dá amparo

Setembro

Franco da Rocha – Descaso da prefeitura de Franco aborrece mãe de criança mordida – Caso de criança que foi mordida em creche municipal continua sem explicação. Falta de atenção revolta genitora

Apelo – Apae Franco da Rocha busca parceiros para continuar serviços – Com recursos insuficientes para atender a demanda e arcar despesas, entidade enfrenta dificuldades

Franco da Rocha – Cidadãos estão apavorados com assaltos e desleixo da prefeitura – Sensação de insegurança prevalece em bairro. Moradores de duas ruas, ainda de terra, são os que mais sofrem

Perigo – Cidadãos sofrem com medo de acidentes em curva acentuada – Trecho estreito e falta de sinalização contribuem para agravar problema na Vila Rosimeire, em Franco da Rocha

Reincidência – Governo petista de Franco da Rocha sofre mais duas sanções – Outras duas derrotas engrossam irregularidades cometidas pelo prefeito de Franco da Rocha junto ao Tribunal de Contas

Outubro

Postura – Vereadores irão decidir sobre os erros graves de Hamamoto – Chegou a hora de Caieiras mostrar que está alinhada para cobrar atitude de vereadores para fazer o certo

Falha – Iluminação pública de Caieiras está com problemas crescentes – Prefeitura assume a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública da cidade e está organizando o setor

Franco da Rocha – Cidadãos cobram providências para chácara que oferece risco – Com vazamento de água, esgoto e problemas estruturais, imóvel oferece perigo a imóveis vizinhos em bairro

Desconforto – Contrato com professores chega ao fim e deixa mães apreensivas – Em razão de determinação judicial, prefeitura foi obrigada a firmar contrato emergencial para atender a ordem

Novembro

Prevenção – Febre amarela se aproxima da região. Vacinas estão disponíveis – Campanha de vacinação é preventiva até o momento, e governantes garantem que não existe motivo para pânico

Malha Viária – Problemas aumentam na SP 332 e DER não mostra solução – Falta de manutenção e demora em resolver os engarrafamentos promovem desgaste em motoristas e governantes

Falha – Problemas na iluminação pública de Caieiras estão aumentando – Cidadãos querem providências mais rápidas nas questões que envolvem solução para locais que estão no escuro

Comemoração – Com trajetória forte e memorável, Franco da Rocha celebra 73 anos – Paralelo à administração pública, a septuagenária ‘Cidade Ciência e Ternura’ tem muita história para contar

Dezembro

Franco da Rocha – Rede obstruída faz esgoto invadir rua prejudicando os moradores – Rede coletora está entupida e água fétida passa sobre a via arrancando asfalto e causando transtornos ao bairro