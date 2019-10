Fatecs: Inscrições para o Vestibular 2020 seguem até 11 de novembro

Em todo Estado, serão oferecidas 15.605 vagas, distribuídas entre as 73 Fatecs. A prova será realizada no dia 8 de dezembro. Na região, os alunos podem optar pelos cursos ofertados na unidade de Franco da Rocha.

Entre as novidades do Vestibular estão três novas graduações: Ciência de Dados, na Fatec Ourinhos; Gestão da Qualidade, Fatec Lins; e Design de Produto com ênfase em Processos de Produção e Industrialização, na Fatec Tatuapé.

Mais novidades

Onze Fatecs ampliarão os cursos oferecidos:

– Fatec Araraquara – Gestão Empresarial (40 vagas, manhã);

– Fatec Bragança Paulista – Gestão Empresarial (40 vagas, manhã);

– Fatec Guaratinguetá – Gestão da Produção Industrial (40 vagas, noite);

– Fatec Guarulhos – Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas,1º ao 4º tarde/ 5º e 6º noite);

– Fatec Jaboticabal – Marketing (40 vagas, manhã);

– Fatec Marília – Gestão Comercial (40 vagas, noite);

– Fatec Osasco – Sistemas Biomédicos (40 vagas, manhã);

– Fatec Santana de Parnaíba – Gestão Empresarial (40 vagas, manhã) e Segurança da Informação (40 vagas, noite);

– Fatec São Sebastião – Gestão da Tecnologia da Informação (40 vagas, manhã);

– Fatec Sumaré – Gestão de Negócios e Inovação (40 vagas, noite);

– Fatec Taubaté – Gestão de Recursos Humanos (40 vagas, manhã).

Duas unidades implantarão novas turmas em cursos já existentes:

– Fatec Franca – Gestão de Recursos Humanos (40 vagas, manhã)

– Fatec São Paulo – Gestão de Turismo (40 vagas, manhã).

Inscrições

O candidato que pretende disputar uma vaga no Vestibular precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que, no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

As inscrições devem ser feitas pela internet de 15 de outubro até 15h do dia 11 de novembro. Para se inscrever, é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro) em qualquer agência bancária ou por meio da ferramenta getnet (pagamento com cartão de crédito), disponível na internet.

No ato da inscrição, é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda opção: o mesmo curso de primeira opção em outro período na mesma Fatec; ou o mesmo curso de primeira opção oferecido em qualquer período de outra Fatec; ou ainda qualquer curso com o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação dos cursos estará no site do Vestibular no momento em que o candidato for definir a segunda opção), em qualquer Fatec e período.

O candidato com deficiência, que precise de condições especiais para fazer a prova, deve mencionar a necessidade na ficha de inscrição eletrônica. Será necessária a apresentação de laudo médico, emitido por especialista, até 15h do dia 11 de novembro.

O Manual do Candidato, que traz todas as datas, normas e orientações para o processo seletivo, estará disponível no site para download.

Inclusão

O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a oriundos da rede pública. Caso esteja nas duas situações, o aluno recebe 13% de bônus.

É indispensável que o candidato verifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas na totalidade.