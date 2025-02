Fat Family na Casa Natura Musical

Foto: Murilo Amancio

O grupo vocal faz show homenageando Tim Maia

No próximo dia 27 de fevereiro a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe em apresentação única, o grupo vocal Fat Family com o espétaculo “Fat Family canta Tim Maia”.

Falecido em 15 de março de 1988 o Síndico é um dos gigantes da música brasileira, sendo introdutor do soul, funk e R&B em nosso país. Sua voz inconfundível esteve à frente de hits atemporais como “Você”, “O Descobridor dos Sete Mares”, “Me dê Motivo”, “Primavera”, “Do Leme ao Pontal”, “Gostava Tanto de Você” e “Azul da Cor do Mar”.

Todas essas canções geniais estarão no repertório que a Fat Family leva ao palco da zona oeste numa apresentação que promete. Com quase 30 anos de carreira o grupo vocal passou por algumas mudanças na formação.

Criado no final da década de 90 hoje em dia o grupo não é mais tão fat nem tão family. Da formação original com oito irmãos se resumiu a um trio integrado por Suzete, Katia e Simone. Natural de Sorocaba, interior de São Paulo, o FF tem influências da Black Music e Gospel agregando elementos da música brasileira à sua sonoridade.

O primeiro álbum auto titulado, lançado em 1998, vendeu quase meio milhão de cópias, garantindo o certificado de platina pela Pro-Música Brasil (PMB) tendo como destaques “Jeito Sexy”, “Gulosa” e “Onde Foi que Eu Errei”. Na discografia do grupo também sobressaem “Fat Festa” (1999), “Identidade” (2002) e “Retratos” (2004).

Simultaneamente a homenagem ao Tim Maia as meninas percorrem o Brasil com a tour “Fat 25”, celebrando as duas décadas e meia de trajetória.

SERVIÇO

Fat Family canta Tim Maia

Dia 27 de fevereiro – quinta-feira

Abertura da Casa: 19h30

Show – 21h

Classificação: 18 anos

Casa Natura Musical – Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros, São Paulo

Ingressos a partir de R$ 45,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/101048/d/290252