Farmácia municipal de Caieiras tem nova gestão

A mudança já trouxe melhorias no setor e um dos problemas existente foi corrigido: o desperdício. Entregando a quantidade exata do medicamento que o munícipe precisa, a prefeitura passou a evitar a distribuição de quantidades exorbitantes de remédios sem necessidade, gerando uma redução de gastos para a municipalidade.

Outro ponto que também auxilia nessa economia é a compra de medicamentos baseado em estudos que levam em conta os mais retirados, evitando compras desnecessárias e que o produto fosse descartado por perda de validade. “A população só tem a ganhar com toda essa mudança, já que desde que foi implantada, nenhum caieirense saiu da farmácia sem o seu medicamento que faz parte da lista da rede municipal de saúde. Todos os mais de 300 fármacos listados estão disponíveis para retirada”, disse o prefeito.

Como ter acesso

Para ter esses benefícios é preciso antes de tudo ser morador de Caieiras, já que cada cidade disponibiliza a seus moradores sua assistência básica, e ter realizado o cadastro do Cartão Cidadão.

Caso não tenha, o cadastro pode ser feito tanto pessoalmente, no primeiro andar do Paço Municipal, com uma funcionária devidamente identificada, quanto por meio virtual. Vale lembrar que a prefeitura não vai até as residências, então não passem seus dados a ninguém que bata em sua porta.

Se optar em fazer por meio do aplicativo, basta baixar o app “Caieiras”, disponível na loja de apps do seu celular, e fazer o cadastro, preenchendo o formulário. Já quem tem o cadastro na Farmácia Municipal, os dados serão migrados para o do Cartão Cidadão automaticamente, informa a prefeitura.

Para ambos os casos, é preciso estar com os seguintes documentos em mãos: documento original com foto (RG ou CNH), CPF e Comprovante de Residência do local onde mora.

Após o cadastro, o Cartão passará por um processo de aprovação de dados e, assim que aprovado, será gerado de forma virtual primeiramente no próprio aplicativo e entre 10 a 15 dias a pessoa receberá de forma física em sua residência.

Locais para retirar

Para retirar o medicamento basta comparecer a uma das quatro unidades básicas de saúde que contém a farmácia: CIAS, na Rua Ambrosina Do Carmo Buonaguide, S/Nº – Centro; UBS Laranjeiras – Alameda das Mangueiras, S/N – Laranjeiras; UBS Nova Era – Avenida Engenheiro Gino Dártora, n.º 1010; e UBS Vera Tereza – Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, Km 39,5.

O cidadão deve estar munido da receita devidamente validada, sem rasura, um documento com foto e o Cartão Cidadão – físico ou digital.

Vale salientar que a retirada de remédios de uso controlado é feita apenas no CIAS e na UBS Laranjeiras. Outra informação importante é que a farmácia distribui apenas medicamentos. Insumos como: atadura, seringas, entre outros, são entregues nas salas de enfermagem das UBSs mediante a avaliação do responsável.