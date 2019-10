Fanfarras e bandas duelam em concurso de Caieiras

O evento que chega a 30ª edição em 2019, é realizado pela prefeitura com o apoio da Fanfarra Marcial Simples Walther Weiszflog de Caieiras. Trata-se de um grande festival competitivo do qual participam fanfarras e bandas marciais oriundos de diversos estados do país e diversas regiões do estado de São Paulo.

O concurso manterá as mesmas inovações trazidas nos anos anteriores com várias opções de entretenimento para toda a família, como a Feira Gastronômica, Feira de Artesanato e brinquedos infláveis. Além disso, conforme o regulamento, as corporações deverão apresentar também músicas de estilo popular, com o objetivo de mostrar ao público a variedade do trabalho artístico desenvolvido pelas fanfarras e bandas.

Também será mantida a inclusão da categoria Banda Musical de Marcha, uma das formações musicais mais tradicionais da cultura brasileira, muito conhecida no interior paulista e mineiro como “banda de coreto”.

As corporações que apresentarem uma música do gênero marcha/dobrado em um dos trajetos de desfile ganharão meio ponto extra.

Poderão participar corporações das seguintes categorias técnicas: fanfarra simples, fanfarra com 1 pisto, banda musical de marcha e banda marcial.

Este ano, o concurso será realizado no Centro de Evento Ícaro Della Torre, antigo MAC, localizado na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, KM 35. Nos dois dias, a competição começa às 10 horas.