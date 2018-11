Fanfarra apresenta o espetáculo “É pop? É rock? É show!”

Nele, a corporação apresentará um repertório bem popular, com ritmos variados para atender todos os gostos: pop de diversas épocas, reggae, música latina, e, claro, o bom e sempre atual rock’n’roll!

O repertório conta com canções como “Hot Stuff”, de Donna Summer, “Take on me”, do grupo norueguês A-ha, “Dirt Deeds Done Dirt Cheap”, da banda de Rock AC/DC, “I know you want me” (Pitbull), Llorando se fue (Jennifer Lopez) “Rude”, da banda MAGIC!, “Smoke on the water”, do Deep Purple, “Smooth” (Santana ft. Rob Thomas), o hit “Despacito”, de Luis Fonsi e “Pompeii”, da banda britânica Bastille.

Serão apresentadas belas performances de palco, com a participação dos grupos da Linha de Frente da Fanfarra: Corpo Coreográfico, Balizas e Pelotão Cívico e Estandarte.

Haverá também uma exposição de fotos e vídeos da Fanfarra, mostrando momentos de diversas épocas e fases da corporação caieirense.

Será um grande espetáculo, com muitas cores e sons! Diversão garantida para diversas faixas etárias e para toda a família! Participe!

Serviço:

É pop? É rock? É show!

Local: Teatro Municipal de Caieiras “Sérgio Valbusa” – Avenida Marcelino Bressiani, 200, Serpa, Caieiras – SP

Data: 10 de novembro, sábado.

Horário: a partir das 19h

ENTRADA FRANCA

Programação:

19h: Exposição de fotos e vídeos

20h: Apresentação do espetáculo