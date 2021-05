Famintos e sedentos

A trajetória dos caras começou na capital paranaense em 1996. Com seu psycho “horror” billy o trio, formado por Dr. Gus Tomb (Coff In Baixo), Mutant Cox (bateria/voz) e Vlad (guitarra/voz) teve algumas idas e vindas até se reagrupar em 2017 e literalmente tocar o terror.

Segundo Gus Tomb o novo álbum é um marco na história do grupo. “Era fundamental fazermos esse lançamento. Tínhamos muita gana em provar, até para nós mesmos, que a gente podia fazer isso. Trabalhar em músicas novas sem perder nossa essência, nossa origem. Não nos interessava virar uma banda cover de nós mesmos. Quanto ao formato, o vinil, hoje em dia nem pensamos em lançar algo diferente disso”, afirma. Dividido nos lados Blood (sangue) e Flesh (carne) o disco traz as inéditas “Hungry For Meat, Thisty For Blood” e “Death March”, além das antigas “Death Train”, “Psychopath Fever”, “Freaks!” e “Brand New Cadillac”. As quatro do lado Flesh foram gravadas ao vivo em fevereiro de 2020, durante o Psychocarnival, no Joker’s Pub em Curitiba. Logo em seguida veio a pandemia e estragou tudo.

Outra prova do quanto os Catalépticos estão com sangue nos olhos, famintos, sedentos e que são uma banda de respeito.

Para conferir o trampo dos caras: www.facebook.com/oscatalépticos