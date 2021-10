Famílias de Caieiras vão receber lâmpadas mais econômicas

A ação é voltada aos clientes residenciais que podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, 40% mais econômicas. A unidade móvel já percorreu 57 municípios entre os meses de janeiro e setembro de 2021. Mais de 78 mil lâmpadas foram doadas a 16 mil famílias.

Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais, ou rurais-residenciais, devem estar cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) ou morar em comunidades de baixo poder aquisitivo, não possuir débitos com a concessionária, levar a conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (potência igual ou superior a 15W).

Para evitar a propagação do Coronavírus é obrigatório o uso de máscaras e manter o distanciamento de dois metros entre as pessoas.

Programação

Data: 13 de outubro de 2021

Horário: 14h às 17h

Local –sistema porta a porta

Data: 14 e 15 de outubro de 2021

Horário: 8h às 17h

Local –sistema porta a porta

Data: 16 de outubro de 2021

Horário: 8h às 10h

Local –sistema porta a porta