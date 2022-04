Famílias de Caieiras ganham o Vale Gás. Veja se seu nome foi contemplado

Cerca de 355 famílias de Caieiras foram contempladas com o Programa Vale Gás, divulgou a prefeitura. O benefício do Governo do Estado visa a proteção social promovendo a transferência de renda para compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg), às famílias em situação de vulnerabilidade (pobreza e extrema pobreza) inscritas no CadÚnico.