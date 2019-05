Famílias buscam explicações para abandono de empreendimento

De acordo com os denunciantes, muitas famílias estão desesperadas pelo não cumprimento de construção e entrega de centenas de apartamentos. “Vários contratos já foram quitados em sua totalidade e a maioria das famílias ainda continua a pagar as prestações da chamada fase de obras. Contudo já se passaram alguns anos e nada está sendo feito o terreno se encontra abandonado. Nada está sendo construído e não há prazos ou qualquer definição quanto ao rumo do empreendimento”, disse Cleiton Costa, um dos vários compradores que buscam explicações.

Na promessa de venda foi especificado que o empreendimento seria composto por 8 torres, com entregas previstas para ocorrerem a partir de 2015, mas nada foi cumprido. “Apenas duas torres estão levantadas e até o momento não foram entregues aos compradores. Ainda existem muitos reparos a serem feitos e finalizados. Não há qualquer perspectiva de entrega das torres seguintes. Os documentos como matricula individual de cada unidade, laudos do bombeiro também não foram emitidos pelos órgãos competentes”, relatou Daiane Magalhães Munhoz Belitardo.

Sem ter a quem recorrer e diante da falta de transparência e informações negadas por parte da Associação e da Construtora SIME, por iniciativa de alguns compradores, eles buscaram junto às autoridades de Caieiras ajuda. “Estivemos com o prefeito Gersinho Romero para formalizar e entregar a denúncia que será enviada ao Ministério Público”, disse Raika Pereira da Silva.

Uma página na rede social foi criada para as pessoas lesadas se manifestarem contra o problema. Ela pode ser acessada no link https://www.facebook.com/denunciaestacaolaranjeiras.

A ASSPM e a Construtora SIME foram procuradas pela reportagem por e-mail e telefonemas, mas nenhuma resposta foi encaminhada até o fechamento da edição.

O prefeito de Caieiras foi procurado por algumas pessoas que compraram apartamentos no empreendimento e se comprometeu a oferecer orientação junto à Secretaria de Negócios Jurídicos do município, no sentido de buscar informações com o Ministério Público e assim tentar colaborar com todos que foram lesados.

“O empreendimento é particular e vou tentar ajudar ao máximo. Não acho justo pessoas virem ao município, oferecer apartamentos e benefícios e depois simplesmente abandonar tudo. Estou do lado das coisas certas e quando o povo é lesado eu compro a briga”, disse Gersinho.