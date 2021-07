Familiares relatam descaso em Hospital de Clínicas

A matéria chamou atenção de uma leitora que prefere não se identificar, mas relatou a reportagem que até mesmo em hospital particular existem problemas semelhantes.

Segundo a denunciante, sua mãe está com Covid e internada no Hospital de Clínicas de Caieiras, antiga Emed, e na madrugada de sexta-feira, 2, dormiu sem cobertor por falta do material. “Ela mandou mensagem para a família por volta das 2 horas da manhã avisando que não tinha cobertor disponível. Os quartos não tem aquecimento também e na madrugada a temperatura chegou a 8 graus. Um absurdo”, relatou.

De acordo com familiares, às 7 horas da manhã eles ouviram áudios da mãe com a voz tremula de frio. “Ela disse que pediu coberta para um funcionário. Passaram horas e ele não voltou novamente com cobertor pra ela. Para evitar mais transtornos, levamos cobertores de casa pra ela”.

A assessoria de imprensa do hospital foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.