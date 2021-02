Familiares mandam drogas e celular por correspondências à penitenciárias

De acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, no caso dos entorpecentes, as genitoras de três presos enviaram via correio ao presídio um total de 32 pedaços de papel. Os materiais, semelhantes ao K4, estavam ocultos em chuteiras e foram flagrados na revista feita pelos agentes de segurança.

Em outra ocorrência, a irmã de um sentenciado enviou uma placa de aparelho celular, um chip telefônico e um pedaço de estanho dentro de um pacote de maionese. O flagrante ocorreu no momento em que os agentes de segurança faziam a revista nos objetos enviados via correspondência à unidade prisional.

Todos os casos foram registrados na Delegacia de Polícia do município de Franco da Rocha.