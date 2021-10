Falta transparência, sobra vergonha

O termo doloso, sempre ligado a notícias policiais, ganhou capítulos no mundo político. Ele se destaca dentro do projeto da nova lei de improbidade administrativa aprovado no final de setembro pelo Plenário do Senado.

Conforme o PL 2.505/2021, atos ilegais de agentes públicos só podem ser configurados como improbidade quando houver comprovação de dolo.