Falta de remédios prevalece na cidade de Caieiras

De acordo com ele, desde 2017 tenta e não consegue retirar os remédios em sua totalidade no Cias, Centro Integrado de Atendimento à Saúde, e demais unidades do município. Entre os fármacos que são de suma importância para o tratamento do pai, mas que estão em falta na rede, estão Sinvastatina, Nifedipina e Tiamina, utilizados para o tratamento de colesterol, circulação e hipertensão.

Segundo Cristiano, a informação passada pelos responsáveis é sempre a mesma. “Toda vez dizem que vão contratar empresa para terceirizar o atendimento e eliminar os problemas, mas isso nunca acontece. Enquanto isso, eu e demais munícipes sofremos para conseguir medicamentos essenciais para o tratamento e enfermidades”, declarou.

Sem ter o que fazer e necessitando dos remédios, ele diz que tem gastado muito comprando a medicação. “Meu pai não pode ficar sem. O jeito é comprar, mesmo não tendo condições para arcar com essa despesa. Pagamos impostos e é complicado enfrentar essa situação”, finalizou Cristiano.

A administração pública foi procurada para comentar sobre a situação e o prefeito Gerson Romero explicou estar próximo de uma solução. “Em pouco tempo será feita uma nova gestão para administrar a entrega de medicamentos. Portanto, em breve, esse problema será solucionado. Os munícipes não passarão mais por essa questão de falta de remédios na rede pública”, pontuou.