Falta de manutenção alcança parque em Franco da Rocha

A postagem feita por Ladislau Bastos no Grupo Franco da Rocha ironizou o trabalho dos vereadores e do prefeito. O munícipe publicou fotos que mostram a falta de cuidados com o playground e demais espaços da área. Logo, surgiram comentários apoiando a iniciativa de mostrar o abandono e mais ironia quanto ao trabalho que vem sendo feito pela atual administração. Nem mesmo o ex-prefeito Kiko Celeguim escapou dos deboches.

Segundo um cidadão ouvido pelo jornal Regional News, fazem muita propaganda sobre o parque, mas o abandono é evidente e isso nenhum político mostra.

Em sua postagem, Ladislau Bastos agradeceu, ironicamente, aos vereadores e prefeito pelo estado atual do parque. “O trabalho de vocês está sendo sensacional. Posso afirmar pelas fotos do playground do parque. Queria que outras cidades tivessem a oportunidade de ter pessoas atenciosas como vocês. Não vejo a hora das próximas eleições”, escreveu.

Nos mais de cem comentários de apoio até a terça-feira, 18, não faltou sarcasmo e incentivo pela publicação feita. “Parabéns a esse post. Espero que não seja em vão. Os ‘políticos’ da cidade deixam a desejar, mas na hora de pedir o voto, tomam até um café em casa”, relatou Sisi Cardoso.

Glauce Frias Araujo também parabenizou pelo post. “Parabéns! É bem assim! O que adianta tanta propaganda se não há manutenção? O que estão esperando, o pior acontecer? É uma pena”, declarou.

Já Adalberto Francisco comentou que o atual prefeito não aprendeu nada “Grande prefeito. Ficou 8 anos com o Kiko e não aprendeu nada. A cidade de Franco da Rocha está se acabando em buracos uma vergonha”, escreveu.

Tentando alertar para a continuidade de administrações passadas, Alves Tomaroch alega que o prefeito atual não manda na cidade. “Não se iluda. Nivaldo não apita nada, é um fantoche do Kiko, Brandino e outras pessoas”, comentou.

A publicação de Ladislau também foi parabenizada por Mary Araújo Carlos. “Parabéns pela iniciativa de tirar fotos. Não é justo ter que ir para o parque de Caieiras, se moramos em Franco da Rocha”.

João Escalhon também cobrou melhorias para os bairros. “Agora dá para olhar para os bairros. Jardim União está sumindo nos buracos. Precismaos de recapeamento urgente, poda de árvores, posto de saúde e policiamento. O imposto realmente chega. Será que não dá para usar o drone que usaram para aumentar o imposto e ver os buracos?”, questionou.

“A gente tem que aprender a votar. Tem vereador que você só vê em outdoor na saída da cidade”, comentou outro cidadão.

Aproveitando a postagem, Tatiane Mendes também denunciou problemas nas academias públicas. “Estão abandonadas, servindo de espaço para o uso e tráfico de drogas. Um espaço que poderia ser utilizado para construção de creche ou escolas”, citou.

Diego Alves não poupou críticas as autoridades franco-rochenses. “Políticos sendo políticos. Tudo farinha do mesmo saco. Impossível deixar as crianças brincarem naquele playground todo destruído. Ótima denúncia”, escreveu.

A prefeitura de Franco da Rocha foi procurada para comentar sobre o assunto, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.