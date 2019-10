Falta de manutenção agrava problemas na Vila Zanela

Na Rua Ruy Barbosa, uma boca-de-lobo com a tampa danificada na calçada da Emeb Izildinha Aparecida Nicodemo Jorge pode causar risco de queda aos pais e alunos que por ali passado todos os dias. A situação chama atenção justamente por ficar próximo a uma escola. “Está mesmo muito perigoso. As crianças saem, muitas vezes, brincado com o colega e nem percebem que podem cair nessa galeria. Uma medida precisa ser tomada urgente”, disse Cintia Morales.

Luciana Ramos aproveitou para reclamar também de outra galeria de captação de água que conta com ferros na superfície. “Podiam pensar em algo mais seguro. Se uma criança pisar no vão desses ferros, pode se machucar”, apontou.

Nas Ruas Chavantes e Imperatriz Leopoldina, muitos buracos e outros problemas no asfalto prejudicam o tráfego de veículos. Em alguns casos, em frente a garagem de um imóvel provoca desconforto ao proprietário que tem dificuldade de sair e entrar em sua casa. “Faz tempo que cobramos da prefeitura um reparo na rua. Senão podem fazer o recapeamento, que ao menos destinem o tapa-buraco para minimizar a questão”, falou Ademir Oliveira.