Falta de chuva coloca Sistema Cantareira em estado de alerta

A falta de chuva e temperaturas elevadas que o Sudeste enfrenta desde a primavera do ano passado são motivos para a situação atual. Algumas cidades, como Bragança Paulista e Joanópolis, que fazem parte do sistema de de reservatórios, tiveram um registro muito baixo de chuva em 2021, até o momento. Dos oito meses do ano, Joanópolis só registrou chuva acima da média em dois deles, junho com 26% acima e julho com 3%, o que não representa nada muito significativo, já que a média para estes dois meses é bem baixa, por serem os meses mais secos do ano. Na região de Bragança Paulista a situação foi ainda pior: em nenhum dos meses deste ano houve registro de chuva acima da média, todos abaixo.

Para piorar, a previsão não é animadora para a região do Sistema Cantareira. Ainda temos um bom período de tempo seco até o final do inverno, aproximadamente um mês. É na primavera que ocorrem as primeiras pancadas da estação chuvosa, mas vale lembrar que essa é uma estação de transição e por isso a chuva é bastante irregular.

Para que se tenha uma recuperação satisfatória dos reservatórios, é necessário que a chuva ocorra de forma frequente e bem distribuída na região de captação dessa água, ou seja, na região de Joanópolis, Bragança Paulista e em cidades do Sul de Minas, e esse cenário só deve ser observado nos meses de verão.

O que avalia a Sabesp

Em uma apresentação virtual na última terça-feira, 17, o analista de sistemas da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Emerson Martins Moreira, afirmou que o atual estado de escassez hídrica começou no final de 2019 e início de 2020. E, levando em conta comparações com anos anteriores e o déficit da média de chuvas, o Canteira pode chegar a menos de 20% em julho do ano que vem.

“Se não vierem chuvas, a gente deve ter problemas no futuro”, afirmou Moreira durante o evento “Desafios para a Segurança Hídrica na Região Metropolitana de São Paulo”, promovido pelo IEA-USP, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.

O presidente da companhia, Benedito Braga, afirma que esta foi apenas um estudo de cenário e não trabalha com essa previsão.

“Não é a previsão da Sabesp [20% em julho de 2022]. A companhia entende que não vai ter problemas até o final deste ano e vai avaliar o próximo ano entre novembro e dezembro”, disse.