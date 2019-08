Falcão voando cada vez mais alto

A casa da zona oeste paulistana recebeu, além dele, os grupos Hungria Hip-Hop e Ponto de Equilíbrio. Contudo a noite era do carioca, cuja apresentação começou às 00:38 para um Espaço das Américas lotado.

Recentemente Falcão lançou o primeiro disco pós-Rappa, “Viver (Mais Leve Que o Ar)”, trazendo canções legais como “Diz aí”, “Só por Você”, “Eu quero ver o mar”, além da faixa-título.

Uma noite repleta de good vibrations garantidas por uma sonoridade que mantém a pegada “rappiana”, mas agora com muito mais influência do reggae, um dos gêneros basilares da trajetória do músico.

Acompanhado de uma excelente banda o frontman teve a galera na mão do começo ao fim. Sons pesados com arranjos de prima e direito a um competente naipe de metais formado por Edésio Gomes, Eneas Pacífico e Vinícius de Souza.

O grupo é repleto de destaques individuais. Na bateria o competente Felipe Boquinha, que empunhava as baquetas no Rappa, além do DJ Negralha, outro oriundo das fileiras rappianas.

Nas guitarras o destaque fica para Juliana, representante do poder feminino na banda.

Elias também demonstrou competência na outra guitarra.

Bino Farias, ex-Cidade Negra, empunha o baixo, enquanto Marcelo Lobato, mais um ex-companheiro de Falcão no Rappa comanda a tecladeira ao lado de Hélio Ferinha.

Em duas horas Marcelo Falcão mostrou o quanto é um dos grandes vocalistas da música brasileira, com um fôlego extraordinário indo de um canto ao outro do palco sem trégua.

Emocionado disse o quanto é grato por ter sido vocalista d’O Rappa e que deve tudo o que conseguiu à banda. Bela homenagem e demonstração de gratidão. Do grupo mandaram, entre outras, “Lado B Lado A”, “Vapor Barato”, (clássico de Wally Salomão/Jards Macalé), “Me Deixa” e “A Isca e o Anzol”.

Entre as novas destaque para “Viver” e “Diz aí” que não deixaram a poeira baixar.

Às 2:38 Falcão e banda encerraram uma das melhores apresentações que conferi nos últimos meses. A galera só sentiu falta de outro clássico do Rappa, “A Minha Alma”, mas quem sabe na outra vez. Showzão.