Faixa de pedestre ‘fecha’ garagem de morador

Marco Antônio Faccio mora na Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide e foi surpreendido com a implantação de uma faixa de pedestres, mas pintada na saída da garagem de sua residência. “Por se tratar de uma via muito movimentada, entendo que deva mesmo ter uma faixa de pedestres, mas não na frente de uma garagem. Já é difícil entrar e sair de casa, pois nem todos os motoristas tem bom senso de esperar. Imagina agora com essa sinalização de solo?”, questionou.

Segundo o munícipe, que alega ter tido a liberdade de ir e vir bloqueada, um agente de venda de ticket de zona azul confessou a ele que pintaram lá para não perder um espaço de estacionamento rotativo. “Para entrar na garagem necessito de umas duas manobras em cima da faixa de pedestres. Sem falar que se eu estiver parado para abrir o portão e passar alguém do Demutran, corro o risco de ser multado”, falou Marco Antonio.

Sua maior preocupação é com um acidente. “Ninguém vai se responsabilizar caso eu atropele um pedestre ao sair ou entrar na minha garagem. Não posso aceitar isso e gostaria que a prefeitura revesse essa questão”, pontuou.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para comentar o caso, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.