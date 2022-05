Fagner no Tokio Marine Hall

Segundo Fagner, é um merecido tributo já que Vander Lee foi um “artista de enorme sensibilidade e dos mais singelos da música brasileira”. Em mais de 50 anos de carreira Raimundo Fagner é autor de grandes clássicos da MPB, além de ter gravado alguns dos discos mais importantes da nossa história.

O mais recente trabalho é “Renato Teixeira & Raimundo Fagner”, lançado este ano. Além do autor de “Romaria”, Fagner já gravou ao lado de outros gigantes da música como Luíz Gonzaga e Zeca Baleiro. O repertório revisitará toda a trajetória do cearense e não devem faltar canções inesquecíveis como “Noturno”, “Deslizes”, “Borbulhas de Amor”, “Canteiros”, “Retrovisor”, “Pedras Que Cantam” e “Romance no Deserto”. Recomendo.

SERVIÇO

Raimundo Fagner – Turnê Aonde Deus Possa Me Ouvir

07 de maio – 22 horas

Onde: Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 70,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/fagner/