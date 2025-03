Fagner no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

O cearense interpreta os maiores sucessos da carreira de 52 anos

Considerado um dos pesos pesados da MPB, Raimundo Fagner faz apresentação única neste sábado (29) no Tokio Marine Hall, em São Paulo. O cearense sobe ao palco da zona sul com a “Turnê 2025 – Grandes Sucessos” com repertório seleto atravessando os mais de 50 anos de trajetória do cantor, compositor, instrumentista e produtor musical.

Ao longo das décadas Fagner cravou o nome na constelação da música brasileira. O astro iniciou a trajetória em 1973 com o álbum “Manera Fru Fru”, o qual trazia o sucesso “Canteiros”, música sobre poesia de Cecília Meireles (1901-1964). A parceria com a obra da poeta fluminense foi reeditada em 1978 quando Fagner lançou o álbum “Eu Canto” trazendo “Motivo”, musicando outro poema de Meireles.

Sua extensa discografia contém álbuns emblemáticos como “Beleza” (1979), “Traduzir-se” (1981), “Romance no Deserto” (1987), “Pedras Que Cantam” (1991), “Verde” (1996), “Fortaleza” (2007) e “Serenata” (2020).

E falando em parcerias, são inúmeras nessas cinco décadas. Seja compondo, acompanhando ou em duetos Fagner travou contato com os maiores nomes da música brasileira. Em disco lançou “Luiz Gonzaga & Fagner” (1984), “Raimundo Fagner & Zeca Baleiro” (2003), “Fagner & Elba Ramalho – Festa” (2021), entre outras destacadas contribuições.

No Tokio Marine Hall o cearense traz repertório irretocável interpretando clássicos como “Canteiros”, “Noturno”, “Deslizes”, “Espumas ao Vento”, “Borbulhas de Amor”, “Revelação” e “Retrovisor”.

SERVIÇO

Fagner

Turnê 2025- Grandes Sucessos

Data: 29 de março – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 200,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/fagner-4/