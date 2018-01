Façamos nossa parte

2.018. Responsabilidade até no ano. Não podemos mais usar a desculpa de sermos uma democracia jovem e repetir as barbaridades que queira Deus tenham ficado em 2.017. A nossa vida deve refletir um novo tempo, um tempo em que chamamos a nós a responsabilidade pelos nossos atos, inclusive aqueles realizados no mês de outubro, que embora não pareça, já brinca tão perto. Nada como um carnaval para distrair a atenção dos eleitores e dissipar a tensão dos políticos que insistimos em retornar às mesmas cadeiras. Antes de assumirmos um compromisso com esses vendilhões de nossa pátria, o façamos com nossos filhos. Vamos nos melhorar. Uma nação é composta por um povo, e o povo de pessoas, como eu, como você. A ética nas relações tem que se mostrar. O jeitinho brasileiro, a Lei da Esperteza foram revogados e enterrados no século passado.