Façamos nossa parte

O brasileiro passou a acompanhar, com um pouco mais de interesse, antes tarde do que nunca, as questões envolvendo a política. Parece que caiu a ficha e entenderam que são eles os verdadeiros donos desse País, afinal somos nós que escolhemos quem vai nos representar, bem como pagamos, por meio de impostos, para mantê-los.

Por mais que muitos não gostem, a política é necessária. O que precisamos é aprender a conviver com ela e administrá-la da melhor maneira. Só assim agiremos de forma justa, para depois não causar arrependimentos.