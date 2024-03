Fábio Rabin no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

O humorista estreia novo show: Ladeira Abaixo

A partir de 16 de março o humorista Fábio Rabin leva para o Teatro Bradesco, zona oeste de São Paulo seu novo stand up “Ladeira Abaixo”, prometendo muitas gargalhadas.

Neste sétimo show solo, Rabin “fala sobre as desesperadas tentativas de um homem para reconquistar sua esposa, após alguns vacilos”. Considerado um dos melhores comediantes da atualidade o paulistano é também ator, apresentador e ex-VJ da MTV. Iniciou a carreira em 2002 e ao longo dessas mais de duas décadas passou por várias emissoras de TV.

Entre 2006 e 2007 integrou o “Pânico na TV”, da Rede TV, em 2015 participou do “Vai Que Cola”, no canal Multishow e na Band TV fez parte do humorístico “Só Risos”, até 2017. Isso entre outras atividades. No cinema atuou nos longas-metragens “Um Suburbano Sortudo”, em 2016 e “#Partiufama”, em 2022.

Em “Ladeira Abaixo”, Fábio Rabin aborda os perrengues para ter o amor da esposa de volta e não vai se furtar em fazer o possível e impossível pra isso. Cabe de tudo desde um encontro com os atores do clássico oitentista “De Volta Pro Futuro” até a busca por uma baleia em alto-mar.

Aos 42 anos o humorista também fala como é para um homem chegar às quatro décadas de vida. Além das rugas, prioridades novas aparecem, assim como as dores pelo corpo, unhas podres, flatulências, entre outros sinais da idade. Mas isso não é motivo pra choro e, sim muitas risadas, pois é o “olhar clínico de um comediante que prefere levar a vida, em todas as fases, de forma mais leve, sendo otimista e positivo”.

Rabin fará apenas quatro sessões no Teatro Bradesco, sendo duas em março e duas em abril. Confira abaixo.

SERVIÇO

Fábio Rabin

Show: Ladeira Abaixo

Sessões: 16 e 23 de março e 13 e 20 de abril

Horário: 23 horas

Teatro Bradesco do Bourbon Shopping

Rua Palestra Itália, 500 – Pompeia – São Paulo

Duração: 70 minutos

Classificação: 16 anos

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/fabio-rabin-ladeira-abaixo-12650?utm_source=sites&utm_medium=opus&utm_content=opus-divulgacao&utm_campaign=fabiorabin_tbsp_botao