Fábio Jr. no Vibra SP

Foto: Divulgação

No dia 28 de outubro Fábio Jr., um dos maiores cantores românticos do Brasil, se apresenta no Vibra SP. Para esta apresentação única no palco da zona sul paulistana o cara chega com um repertório que marca suas quase cinco décadas de carreira.

A voz à frente de canções emblemáticas como “Felicidade” e “Caça e Caçador” lançou o primeiro registro discográfico em 1975, na onda dos cantores brasileiros que cantavam em inglês.

Fábio Jr. usava o pseudônimo Mark Davis sendo o maior sucesso “Don’t Let Me Cry”. Mas a partir de 1976 a carreira de Fábio Jr. deslanchou. Sua música “Pai” foi tema da novela “Pai herói”, da Globo, se tornando sucesso em todo o Brasil.

Além de ter muitos temas em novelas da emissora carioca o cantor também atuou em várias delas. Não dá pra esquecer seu personagem Roberto Mathias no folhetim Roque Santeiro, em 1985.

Nesta apresentação no Vibra SP, entre muitos “brigaduuu”, Fábio Jr. mandará um repertório irresistível com hits como “Alma Gêmea”, “Senta Aqui”, “20 e Poucos Anos”, “Eu Nunca Estive Tão Apaixonado”, “Enrosca” e “Fêmea”.

SERVIÇO

Fábio Jr.

Dia; 28 de outubro – 22 horas

Vibra SP

Av. das Nações Unidas, 17955 – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/fabio-jr-11778