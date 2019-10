Fabiano de Cristo realiza ações e exalta o Outubro Rosa

O evento Movimento e Saúde ocorre na Praça da Família, no Portal das Laranjeiras, das 16 às 17 horas, com atividades físicas. Segundo os organizadores, o exercício é essencial na prevenção dos diversos tipos de câncer, além de atuar no combate a obesidade, patologias do coração e trabalhar articulações e músculos em geral.

Ainda na quinta-feira, 31, das 9 às 11 horas, será realizado o Pedágio da Saúde com distribuição de material informativo e exposição de faixas aos motoristas que circularem pela Avenida Pauliceia, em Laranjeiras. A ação será realizada no trecho de semáforo da via.