Exposição sobre dinossauros em Cajamar

Este será o último final de semana da mostra que tem a representação de animais em vida e muitos detalhes sobre a história dos animais que povoaram a Terra há cerca de 65 milhões de anos.

O Parque dos Dinossauros estará aberto na sexta, sábado e domingo (13, 14 e 15/05), das 17 às 22 horas. A entrada ao evento está condicionada a doação de 1 (um) agasalho ou 1 (um) cobertor em bom estado, que serão encaminhados para as ações do Inverno Solidário do Fundo Social de Cajamar.