Exposição “Batman 80” chega ao Memorial da América Latina

Os fãs e interessados em visitar a exposição podem garantir o ingresso que teve a pré-venda de ingressos, com agendamento de dia e horário para visitação, iniciada 11 de julho pelo hotsite oficial (www.batman80expo.com.br) e inclui pacotes especiais com itens e serviços exclusivos.

A mostra vai permitir aos visitantes conhecer os lugares mais famosos de Gotham City. A exposição dos 80 anos do Homem-Morcego reúne cenografia, acervo com quadrinhos e outros itens raros, além de textos explicativos que contam a evolução e a importância de um dos personagens mais famosos do mundo. O acervo também inclui itens da coleção de Marcio Escoteiro, maior colecionador de Batman do país e um dos maiores do mundo.

Os visitantes também vão encontrar uma loja com produtos oficiais, incluindo itens edição limitada, criados exclusivamente para a exposição, além de uma praça de alimentação com uma área anexa tematizada para expandir a experiência da expo.

Batman 80 – A exposição

Data: de 5 de setembro a 15 de dezembro de 2019

Local: Memorial da América Latina | Espaço Multiuso | Portões 8, 9 e 13

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda

Próximo à Estação Barra Funda do Metrô

Funcionamento: Terça a sexta, das 12h às 21h

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h

Estacionamento pago no local

Ingressos

Terça a sexta: R$ 35,00 inteira e R$ 17,50 meia

Sábados, domingos e feriados: R$ 45,00 inteira e R$ 22,50 meia

Entrada gratuita para crianças até 4 anos