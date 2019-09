Explorando o universo de Batman

Até 15 de dezembro os visitantes terão oportunidade de conhecer o universo do Cavaleiro das Trevas que em oito décadas de vida está mais popular que nunca. A equipe do Regional News deu um pulo na exposição se aventurando no bat-universo. Os cliques são de Letícia Nunes Lima.

Ícone da Cultura Pop o Homem-Morcego foi criado por Bob Kane e Bill Finger e estreou no dia 27 de maio de 1939 na revista americana Detective Comics, nº 27.

Inspirado nos personagens de sucesso da época Batman era um justiceiro que não hesitava em usar armas de fogo e matar os inimigos.

Logo na entrada o visitante é levado à ícônica Mansão Wayne, residência de Bruce Wayne, alter ego do Homem-morcego. Sempre assessorado pelo fiel mordomo Alfred Pennyworth o Cavaleiro das Trevas tem o lugar como camuflagem para a Bat-Caverna, localizada no seu subterrâneo.

Lá pode-se conferir vários HQs de todas as fases e a linha do tempo retratando o herói, sua transformação através das décadas e como ilustradores e roteiristas o conectavam aos diversos períodos históricos. E confirmando a popularidade mundial do cara estão expostos HQs lançadas na Rússia, Noruega, Suécia, Itália, entre outros países. Uma das preciosidades nesta área é um exemplar da primeira revista solo do Morcegão lançada em 1940.

Além disso, está lá também a réplica do telefone vermelho usado na emblemática série de TV dos anos 60, protagonizada por Adam West, falecido em 2017, aos 88 anos.

Ainda dá pra conhecer um pouco da história de Thomas e Martha Wayne, pais de Bruce, assassinados brutalmente quando saiam de uma sessão de cinema.

No Brasil a primeira aparição do Cavaleiro das Trevas rolou em 1940 no suplemento O Lobinho n° 7. Batizado de Morcego Negro o herói defendia a cidade de Riacho Doce, nome dado a Gotham City sendo que o abrasileiramento da saga transformou Bruce Wayne em Bruno Miller.

Nas telas do cinema as primeiras aventuras de Batman ocorreram em 1943. No espaço seguinte está a fabulosa Bat-Caverna com todo o aparato tecnológico que permite a Batman enfrentar seus inimigos. Aqui estão expostos os uniformes do primeiro Robin, Dick Grayson e uma cópia fiel do Bat-móvel da série da década de 60.

Muito provavelmente Batman é o herói com a mais variada gama de inimigos. Os super-vilões têm um espaço só pra eles. No local da remontagem do famoso Asilo Arkham estão “fichados”entre outros, Charada, Hera Venenosa, Pinguim, Crocodilo, Cara de Barro, Máscara Negra, Dr. Frio e Bane.

A Mulher-Gato, eterno amor bandido, ganhou um estande sensacional. Lá o visitante pode sacar como sua relação com Batman ultrapassou as barreiras da lei, sendo que por pouco não se casaram. A felina deu o bolo no morcego no dia do casório. Coisas de crime e paixão.

Mas quem rouba literalmente a cena é o Coringa. O Palhaço do Crime, maior inimigo do Homem-Morcego, merece atenção especial. Num espaço pra chamar de seu vemos todas suas transformações através do tempo e as várias aparições nos HQs, cinema e televisão. Destaque para os Coringas interpretados por César Romero (série clássica da década de 60), Jack Nicholson (Batman de 1990, dirigido por Tim Burton) e Heath Ledger, morto em 2008 e que ganhou um Oscar póstumo como ator coadjuvante pela atuação em “Batman – O Cavaleiro das Trevas’.

Importante frisar que a exposição também pensou nas pessoas com mobilidade reduzida podendo transitar tranquilamente em corredores largos para cadeirantes, informações em braille e áudio-descrição.

“Batman 80” tem curadoria de Ivan Freitas da Costa que junto com Márcio Escoteiro são os donos de praticamente todos os itens da exposição e maiores colecionadores do Cavaleiro das Trevas do Brasil.

Absolutamente imperdível para os bat-maníacos. e também que não curte tanto o Homem-morcego.

Serviço

Batman 80 – A exposição

Data: de 5 de setembro a 15 de dezembro de 2019

Local: Memorial da América Latina | Espaço Multiuso | Portões 8, 9 e 13

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda

Próximo à Estação Barra Funda do Metrô

Funcionamento: Terça a sexta, das 12h às 21h

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h

Estacionamento pago no local Ingressos

Terça a sexta: R$ 35,00 inteira e R$ 17,50 meia

Sábados, domingos e feriados: R$ 45,00 inteira e R$ 22,50 meia

Entrada gratuita para crianças até 4 anos

Acesso para cadeirantes, informações em Braille e áudio-descrição