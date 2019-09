Exigência de simulador para obter CNH deixa de valer

O documento define também que a exigência de aulas noturnas diminui para 1 hora/aula prática tanto para a categoria A (moto) quanto categoria B (carro). Antes era de 20% sobre o total da carga horária. Outra mudança, é o aumento da validade da CNH que passa a ser de dez anos. Os interessados em conduzir “cinquentinhas” não precisarão, durante um ano, fazer aulas para realizar as provas teórica e prática. Caso sejam reprovados, terão de participar de aulas práticas

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul é o estado onde a Resolução 778 ainda não tem validade. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu liminarmente ação do SindiCFC, Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Rio Grande do Sul, contra a União, requerendo a suspensão da eficácia e dos efeitos da norma.

Com isso, até decisão em contrário, vale no estado a situação anterior, que obriga a realização de aulas em simulador de direção para a categoria B (carro).

Com informações da Agência Brasil