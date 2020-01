Exercícios físicos exigem cuidados no verão

De acordo com o Educador Físico da Universidade UNG, Edison Tresca, é essencial que a pessoa seja orientada por um profissional registrado, pois ele sabe exatamente quais exercícios são adequados, as necessidades e objetivos, e a melhor forma de desenvolver um programa de condicionamento.

Segundo o professor, devem-se utilizar sempre roupas e calçados leves e confortáveis, manter o ambiente arejado e, quando necessário, ventilado. Em caso de recintos fechados, aplicar protetor solar, usar óculos de sol e boné, em atividades realizadas ao ar livre, mesmo que você esteja habituado a uma prática regular de atividades físicas, em dias muito quentes, procure reduzir a exigência dos exercícios em cerca de 20%.

O profissional alerta ainda quanto ao horário escolhido para fazer atividades. “Evite exercitar-se, independentemente do horário, em temperaturas superiores a 29 graus e/ou dias com umidade relativa do ar abaixo de 50%. O ideal é nos períodos mais frescos do dia, como início da manhã, finalzinho da tarde, ou à noite”, reforçou Tresca.

Por fim, destaca a importância de ingerir bastante líquido em pequenas porções ao longo do dia a cada 40 ou 60 minutos. “Em dias quentes a perda de água do organismo, pela transpiração, é mais intensa, podendo desidrata-lo muito rapidamente. Ingerir preferencialmente água fresca, evitando bebidas industrializadas, que normalmente contém muito sódio como conservantes”, explicou o professor.