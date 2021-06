Exemplos que não devem ser seguidos

São tantos apelos, contudo poucos estão levando a sério a situação. No fim de semana passado, a aglomeração registrada em Campos do Jordão, SP, com pessoas sem máscaras circulando livremente pelo em pontos turísticos deixou muita gente abismada.

Um péssimo exemplo para grande parte dos brasileiros que seguem as orientações na busca de colocar um fim nessa pandemia. Já temos quase 500 mil mortes computadas e as pessoas parecem não se importar com isso.

A vacina chegou, mas segue a passos lentos e nem 20% da população foi imunizada. Estudos mostram que só depois de 75% é possível controlar e contornar essa situação. Existem muitos culpados e uma parcela disso se deve a cenas como essas de pessoas aglomeradas sem nenhuma proteção e preocupação.

Também por conta de maus exemplos como esses que continuamos patinando e pessoas morrendo. Mais que isso, o Brasil vai virando motivo de chacota e entrando em listas de países que não aceitam receber nosso povo lá fora. Na Espanha, por exemplo, apenas três nações continuam proibidas de acessar o país. Uma delas é o Brasil.

Já vimos que não podemos contar com as autoridades brasileiras também nesse sentido. A responsabilidade caiu no nosso colo outra vez e depende de nós uma atitude para evitar que essa pandemia perdure por mais tempo.

Todos, principalmente os mais jovens, querem diversão. Mas as consequências podem ser trágicas ao voltar para casa. O vírus anda circula em todos os lugares. Você pode não sofrer os sintomas dele, mas caso transmita para um familiar de mais de idade ou com alguma comorbidade, será responsável, na pior das hipóteses, pela morte desta pessoa.

Passou da hora de colocar a mão na consciência e colaborar. Saia de casa para trabalhar e apenas quando necessário. Quando sair, use a máscara e siga todos os protocolos sanitários.