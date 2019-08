Exemplo rechaçado

O Rio de Janeiro voltou a ser palco de sequestro tendo como cativeiro momentâneo um ônibus, acompanhando o acontecido há quase 20 anos, quando do desfecho trágico com o sequestro do ônibus 174, que terminou com a morte de uma refém inocente e do criminoso que rendeu aquele coletivo. Desta vez, o País parou por três e horas e meia na manhã da terça feira, dia 20, para acompanhar um jovem de apenas 20 anos que invadiu um ônibus e tocou o terror em todos.