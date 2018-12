Execução pode ter sido a causa do assassinato de Osvaldo Verginio em Osasco

A Polícia Civil que deu início as investigações, trabalha com a hipótese de execução, já que existem indícios em razão dos criminosos fugiram sem levar nada das vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no 5º Distrito Policial de Osasco, dois homens não identificados num carro Saveiro branco abordaram o Toyota Corolla preto, que pertence a Verginio, mas era dirigido por seu motorista particular, na Rua Heitor dos Prazeres, no bairro Novo Osasco.

No banco traseiro do Corolla estava a mulher do funcionário, que também foi baleada de raspão, mas sobreviveu ao ataque. O marido dela não se feriu. As vítimas voltavam de uma confraternização.

Dos seis disparos que atingiram Verginio, dois foram no peito, dois nas costas, um no braço esquerdo e outro no ombro.