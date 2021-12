Evite prejuízos com as compras de fim de ano

As fraudes mudam constantemente e a melhor forma de prevenir é se manter informado, por isso é fundamental ter cuidado com o uso do cartão, as senhas e operações bancárias, recomenda o advogado Rafael Sampaio, que destaca os tipos mais comuns de golpes aplicados aos consumidores nesta época do ano: estelionato, elevação nos valores das compras e sites piratas.

“Apesar do fim do ano ter vários atrativos de compras com grandes promoções, a exemplo da Black Friday, é necessário desconfiar quando um produto estiver mais barato que o normal. É incomum um preço tão baixo de um produto, podendo se tratar de uma fraude, como os sites piratas”, alerta dr. Rafael.

Segundo o advogado, os criminosos gostam de usar datas como Black Friday e Natal para aplicar esses golpes. “Isso ocorre justamente porque boa parte da população está buscando por melhores oportunidades de compras e mais tentativas de economizar. Por isso que estes grupos acabam conseguindo aplicar golpes com facilidade”.

É importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor garante proteção em golpes tanto nas compras realizadas em ambiente físico, quanto nas realizadas em lojas digitais. O consumidor tem o direito de ser informado sobre todas as circunstâncias que envolvem o ato da compra.

Segundo dr. Rafael, se o cliente não tiver familiaridade com as lojas virtuais, a melhor opção é sempre procurar por um ambiente físico e evitar pagar também com modalidades como PIX ou cartão virtual. Além disso, o advogado pontua que se a pessoa já tiver caído no golpe, o recomendado é cancelar imediatamente todos os cartões e procurar a delegacia especializada da cidade.