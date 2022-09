Eventos agitaram cidades da região

Em Caieiras, aconteceu a 1ª edição do Fest Lama Off-Road, no domingo (25). A modalidade esportiva reuniu muitas pessoas apaixonadas por carros, adrenalina e aventura, no espaço onde ficava o antigo MAC.

Ainda na cidade, o Circo Marambio recebeu alunos da Apae, Casa PATRIS e Vó Ambrosina para uma apresentação especial. No caso da Apae, o evento foi intermediado e apoiado pelo jornal Regional News.

No domingo, 25, a Apae também realizou o ‘Almoço Beneficente’ no Espaço Torre – Morro Grande. A música ficou por conta de artistas da região.

Em Santana de Parnaíba, o Fundo Social de Solidariedade realizou, no sábado, 24, mais uma edição do Casamento Comunitário. Mais de 84 casais realizaram o sonho de oficializar a união.

Siga o Rnews nas redes sociais