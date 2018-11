Evento inicia celebração dos 60 anos de Caieiras

O evento também contará com diversos serviços para a população. Em meio as atividades estão aula de Zumba, apresentação da Fanfarra de Caieiras, Feira Gastronômica, Feira de Artesanato, brinquedos infláveis, interação com as crianças através do McDonald´s, testes rápidos de saúde (DST, glicemia, Hepatite e dengue), orientação de higiene bucal e avaliação pela unidade móvel Sorridentes, atendimento do CIC (carteira de trabalho, CPF, 2ª via da certidão de nascimento, casamento e óbito), o Poupatempo realizando emissão de certidões, carteira de trabalho e esclarecimento de dúvidas do Detran.SP, sorteio de brindes, sorteio de visita ao camarim, pipoca, algodão-doce, escola de samba, distribuição de CD’s, maquiagem, manicure, cabeleireiro massagem, orientação nutricional, consulta oftalmológica – Pró Visão e corte de cabelo, manicure e emissão de foto 3×4, esses três realizados pelo Fundo Social de Solidariedade.

Serão realizados atendimento do SEBRAE, Banco do Povo e atualização de cadastro por meio do PAT. As instituições de ensino técnico Etec e Senai farão divulgações dos cursos, o CIEE e o Núcleo Mário Meneguini disponibilizarão cadastros para 2019.

O Velódromo Municipal Agenor Moraes da Silva fica na Rua João Dártora, nºs 146/152, no Jardim São Francisco.