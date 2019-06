Evento de saneamento ecológico na semana do meio ambiente

A técnica de tratamento apresentada é o “Jardim Filtrante”, conhecido na permacultura como Zona de Raízes, é uma Solução Baseada na Natureza (SbN), segura, eficiente e barata que foi pesquisada na USP, comprovou ser muito eficiente e já é empregada e licenciada até mesmo para o tratamento de grandes cidades e indústrias.

A organizadora do evento, a OSCIP SEAE apresentará também os resultados de 12 meses de projeto sócio ambiental, com a educação ambiental de 300 jovens, o treinamento de 60 instaladores e 3 casas beneficiadas com a implementação do saneamento com jardim filtrante, apresentando as metodologias, lições e aprendizados.

Fechando as atividades da semana do meio ambiente será lançada a versão beta da primeira cartilha de Jardins Filtrantes brasileira. Ela visa ensinar o passo a passo para a instalação, mesmo para leigos, em residências unifamiliares de até 6 pessoas.